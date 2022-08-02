الاحتلال يهدم عدداً من المباني والمنشآت في الضفة الغربية



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد.



وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية.



رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشأتين تجاريتين في قرية بزاريا شمال نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ "وفــا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية بزاريا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.كما وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.