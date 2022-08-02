الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

صلاح محمد صباح (25 عاما)، وأحمد سعيد صباح (25 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (25 عاما)، ومحمد عوض عطا الله (20 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم في

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من بلدة قباطية أثناء تواجدهم في منطقة أمريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمير زكارنة أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة امريحة.كما واعتقلتبلدة جناتا جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم الفارعة جنوب طوباس.