شاهد: لحظة اعتقال القيادي البارز بحركة الجهاد بسام السعدي في جنين





وكانت مصادر محلية، ذكرت مساء أمس، بأن القيادي السعدي أصيب خلال اعتقاله من منزله في جنين.





وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.

وقالت "سرايا القدس": إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".











رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في جنين، الشيخ بسام السعدي.