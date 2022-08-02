عاجل

  • حماس: الممارسات الإسرائيلية وسياساتها الأمنية والعسكرية واعتقال رموز وعناوين المقاومة لن تفلح في كي وعي الجماهير الثائرة بالضفة

  • (القناة 13): مخاوف عالية وفورية من احتمال إطلاق صواريخ مضادة من غزة

شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة... طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

أجواء شديدة الحرارة... طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شاهد: لحظة اعتقال القيادي البارز بحركة الجهاد بسام السعدي في جنين

شاهد: لحظة اعتقال القيادي البارز بحركة الجهاد بسام السعدي في جنين

انخفاض على سعر صرف الدولار.. كيف جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء؟

انخفاض على سعر صرف الدولار.. كيف جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء؟

بعد اعتقال القيادي السعدي.. الاحتلال يتخذ إجراءً سريعاً بغلاف غزة ويغلق معبر إيرز

بعد اعتقال القيادي السعدي.. الاحتلال يتخذ إجراءً سريعاً بغلاف غزة ويغلق معبر إيرز

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي &#34;السعدي&#34;

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي "السعدي"

أول تعليق من (حماس) على اقتحام الاحتلال مخيم جنين

أول تعليق من (حماس) على اقتحام الاحتلال مخيم جنين

&#34;الصحة&#34;: وصول شهيد لمستشفى جنين الحكومي

"الصحة": وصول شهيد لمستشفى جنين الحكومي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من مخيم العزة

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من مخيم العزة

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

بلينكن: على غانتس الإسراع في نشر نتائج التحقيق بمقتل &#34;أبو عاقلة&#34;

بلينكن: على غانتس الإسراع في نشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة"

&#34;ضباط اتصال المكاتب لمقاطعة إسرائيل&#34; يؤكدون أن مقاطعة الاحتلال هي إحدى الوسائل لمقاومته وإنهائه

"ضباط اتصال المكاتب لمقاطعة إسرائيل" يؤكدون أن مقاطعة الاحتلال هي إحدى الوسائل لمقاومته وإنهائه

الدولار يسجّل انخفاضاً ملموساً أمام الشيكل مساء اليوم

الدولار يسجّل انخفاضاً ملموساً أمام الشيكل مساء اليوم

الاحتلال يداهم منازل المواطنين ويعتدي عليهم شرق بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل المواطنين ويعتدي عليهم شرق بيت لحم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات جديدة في ختام جلسته الأسبوعية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات جديدة في ختام جلسته الأسبوعية

منوعات

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

مجندة في الجيش الإسرائيلي..أبرز المعلومات عن الفتاة التي ظهرت مع محمد رمضان

مجندة في الجيش الإسرائيلي..أبرز المعلومات عن الفتاة التي ظهرت مع محمد رمضان

شاهد: محمد عساف يطرح جديده &#34;فلسطيني واقطع&#34;

شاهد: محمد عساف يطرح جديده "فلسطيني واقطع"

صور: ميريام فارس بملابس البحر الجريئة

صور: ميريام فارس بملابس البحر الجريئة

أول رد من أصالة على اتهام زوجة فائق حسن السابقة لها بسرقة منزلها

أول رد من أصالة على اتهام زوجة فائق حسن السابقة لها بسرقة منزلها

هل الفنانة ياسمين جمال حفيدة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟

هل الفنانة ياسمين جمال حفيدة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟

من جديد..محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع فتاة إسرائيلية في اليونان

من جديد..محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع فتاة إسرائيلية في اليونان

على خطى أدهم النابلسي..صاحب مهرجان (مفيش صاحب يتصاحب) يعتزل ويتجه للإنشاد الديني

على خطى أدهم النابلسي..صاحب مهرجان (مفيش صاحب يتصاحب) يعتزل ويتجه للإنشاد الديني

عربي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

عون: نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية ولا يمكن التساهل فيها

عون: نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية ولا يمكن التساهل فيها

&#34;جدري القرود&#34; يغزو دولة عربية جديدة

"جدري القرود" يغزو دولة عربية جديدة