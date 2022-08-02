بعد اعتقال القيادي السعدي.. الاحتلال يتخذ إجراءً سريعاً بغلاف غزة ويغلق معبر إيرز

كما تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة العمال.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.





وقالت "سرايا القدس": إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".





وكان القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي، أصيب أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.



