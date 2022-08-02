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مباشر | مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية بأفغانستان

دولي

مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة جوية أمريكية في أفغانستان

مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة جوية أمريكية في أفغانستان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أميركيون لوكالة (رويترز)، الاثنين، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قُتل في غارة بطائرة مُسيرة شنتها وكالة المخابرات المركزية في أفغانستان.

وذكر أحد المسؤولين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المخابرات الأميركية شنت غارة بطائرة مُسيرة في العاصمة الأفغانية كابل الأحد.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، وقوع الضربة، وأدانها بشدة باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية".

وسيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة بشأن ما وصفه البيت الأبيض بأنها "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب".

ويعد الظواهري من أبرز المطلوبين للولايات المتحدة، والذي يتزعم تنظيم القاعدة، خلفاً لأسامة بن لادن، الذي قتل على يد قوات خاصة أمريكية في أيار/ مايو من العام 2011 في أبوت أباد شمال شرق باكستان.

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