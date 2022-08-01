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شؤون فلسطينية

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي "السعدي"

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي "السعدي"
سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية. 

وقالت سرايا القدس: إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين". 

هذا وأصيب القيادي في حركة (الجهاد) السعدي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم. 

وأفادت مصادر محلية، بوصول زوجة القيادي السعدي إلى طوارئ مستشفى ابن سينا التخصصي بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، أثناء اعتقال زوجها. 

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