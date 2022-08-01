أول تعليق من (حماس) على اقتحام الاحتلال مخيم جنين



وقال القانوع: إن "جنين تتعملق من جديد، ويؤكد أبطالها المقاومين قدرتهم على تلقين قوات الاحتلال المتوغلة درساً كما في كل مرة ويوقعون فيهم الإصابات".



وتابع أن "استبسال المقاومين قبل أيام في نابلس واليوم في جنين يكسر شوكة الاحتلال ويجعله عاجزًا في تحقيق أهدافه".



وزاد القانوع: "ستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة الغربية ومخيماتها حصناً للمقاومة ورعباً يلاحق الصهاينة ومستوطنيهم".



ووجه "كل التحية لجنين ومخيمها ومقاوميها الأبطال وأهلها البواسل الذين يلتحمون صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال ويتصدون لقواته المتوغلة".



هذا واندلعت مساء اليوم، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنعلق الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم الاثنين، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.