"الصحة": وصول شهيد لمستشفى جنين الحكومي

استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب فلسطيني عقب إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهه أطلقتها قوات الاحتلال صوبه خلال اقتحامها مخيم جنين.





فيما أفادت مصادر طبية، بأن الشاب ضرار الكفريني وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بحالة خطيرة جدًا، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.







وأفادت مصادر محلية، بأن شبان فلسطينيون قاموا بإلقاء قنابل محلية الصنع بكثافة تجاه قوات الاحتلال في جنين.

وأظهر مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مخيم جنين.







هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطن