مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة



وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد المصري يضم اللواء محمد عابدين، وضابط الاتصال أحمد عصام، بالإضافة إلى نجل رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني.



وأكد المصدر، أن زيارة الوفد تأتي في إطار تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، التي تتمثل بإعادة إعمار قطاع غزة وترميم البنية التحتية، وإدخال المواد اللازمة للبناء وإعادة قطاع غزة بعد العدون الإسرائيلي الأخير.



وأوضح المصدر، بأن العمل لا زال جار في المشارع المصرية، التي تحظى باهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة المصرية، وأن تقارير هندسية، تقدم بشكل شبه يومي، حول آلية الإعمار والمستقبل الإنشائي والاقتصادي في القطاع.



بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال بغزة ناجي سرحان لـ "دنيا الوطن": إن الهدف من زيارة الوفد المصري للقطاع، يأتي في إطار متابعة مشاريع الإعمار المصرية، موضحًا أنها ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها كل فترة.



ويشار إلى أن مصر قررت إنشاء ثلاث مدن في قطاع غزة عقب العدوان الأخير على القطاع عام 2021: الأولى وهي "العاشر من رمضان" السكنية في شمال قطاع غزة، وتتضمن إنشاء 500 وحدة سكنية.



كما وعملت أيضًا على إنشاء المدينة الثانية بالقرب من مدينة الزهراء وسط القطاع على مساحة 140 دونم، فيما المدينة الثالثة غرب جباليا على مساحة 50 دونم.



من جهته، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الوفد المصري الذي سيصل إلى قطاع غزة هو وفد تخصصي بالدرجة الأولى.



وأضاف القانوع، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: أن زيارة الوفد تأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملف الاعمار والاقتصاد، والبحث في التخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.



علمت "دنيا الوطن" من مصدر مصري مطلع بأن وفدا مصرياً سيصل قطاع غزة، غداً الثلاثاء لمتابعة مشاريع الإعمار المصرية التي بدأت قبل أشهر.