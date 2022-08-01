شؤون فلسطينية

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال
مصطفى أبو عرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد  القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرة أن تصاعد عمليات المقاومة بصورها المختلفة في الضفة الغربية، وامتدادها من الشمال إلى الجنوب يحمل دلات كثيرة، أبرزها أنه يأتي في سياق الرد الطبيعي لزيادة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح أبو عرة أن "تصعيد المقاومة هو الرد الطبيعي على تزايد هجمات الاحتلال والمستوطنين، في محافظات الضفة الغربية المختلفة والقدس واقتحامات المسجد الأقصى اليومية".

وأشار إلى أنه "في كل يوم نسمع عن مداهمات واعتقالات، وتخريب في البيوت وشهداء وإصابات ومصادرة أراضي وتوسيع للاستيطان واعتداءات المستوطنين".

وشدد أبو عرة على أنه "لا يمكن أن يعود الحق إلى أهله إلا بالمقاومة للاحتلال، كما فعلت كل الشعوب التي تحررت من نير الاحتلال".

واختتم: "نحن نثق بأن الشعب الفلسطيني يتجه نحو المقاومة الشاملة والمعركة الحاسمة لتحرير فلسطين وكنس الاحتلال".

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