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دولي

والد هدار غولدين يهاجم: إسرائيل تخاف من (حماس)

والد هدار غولدين يهاجم: إسرائيل تخاف من (حماس)
هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم والد الضابط الإسرائيلي الأسير بغزة، هدار غولدين، الحكومة الإسرائيلية عقب مرور ثماني سنوات على أسر كتائب القسام نجله. 

وقال والد هدار: إن "حماس تُسيطر على حياة المستوطنين وقيادة إسرائيل تخاف منها"، مضيفًا: "لذلك يتم التخفيف عن غزة دون إعادة الجنود الأسرى".

وصرح سابقًا، بأنه "يجب على العائلات الإسرائيلية التي ترسل أبنائها إلى القتال في غزة، أن تخشى عليهم من أنه إذا حدث لهم شيء هناك، فلن تقوم الحكومة بإعادتهم".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية "هدار غولدين" أعلنت البدء بحملة للضغط على القيادة الإسرائيلية لاستعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وقالت القناة الـ (12) الإسرائيلية نقلاً عن العائلة، إن "الحملة ستبدأ غدًا الثلاثاء الساعة الخامسة مساءً، ومن ثم ستبدأ مسيرة صباح الأربعاء تستمر مدة ثلاثة أيام وصولًا إلى أقرب نقطة حدودية مع قطاع غزة".

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