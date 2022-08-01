تايوان: أربع مقاتلات صينية اخترقت أجواءنا ونتأهب لزيارة بيلوسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أن أربع مقاتلات صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة.ووفق ما نشره موقع قناة (العربية)، فإن الوزارة أكدت رفعها لحالة التأهب القصوى استعدادا للزيارة المحتملة غدا الثلاثاء.من جهته، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن واشنطن لن تخضع للتهديد الصيني بشأن زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدة دعم إدارة بايدن للزيارة المحتملة.يأتي هذا، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر أميركية وتايوانية مقربة من الجيش، اليوم، بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتوقف في تايوان، غدا الثلاثاء، لليلة واحدة.وقالت المصادر الأميركية إن "حاملة طائرات وثلاث غواصات و36 سفينة حربية أميركية ستشارك بمناورات في المحيط الهادئ".بالتزامن، أعلنت الصين هي الأخرى عن مناورات بالذخيرة الحية تزامنا مع زيارة بيلوسي لتايوان.وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد جددت، الاثنين، تحذيراتها من عواقب زيارة بيلوسي لتايبيه، في حال قررت إضافة تايوان إلى وجهاتها ضمن الجولة الآسيوية التي تقوم بها.