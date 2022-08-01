بلينكن: على غانتس الإسراع في نشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة"





ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن بلينكن حث غانتس على الإسراع في نشر نتائج التحقيق بمقتل أبو عاقلة، بالإضافة لكشف ملابساتها.



وأفاد الموقع أن "بلينكين اتصل بغانتس يوم السبت الماضي، وسأله متى سينهي الجيش التحقيق، ورد غانتس بأن التقرير النهائي سيُنشر في غضون أسابيع قليلة".





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الإسراع بنشر نتائج التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.