شؤون فلسطينية

"ضباط اتصال المكاتب لمقاطعة إسرائيل" يؤكدون أن مقاطعة الاحتلال هي إحدى الوسائل لمقاومته وإنهائه

"ضباط اتصال المكاتب لمقاطعة إسرائيل" يؤكدون أن مقاطعة الاحتلال هي إحدى الوسائل لمقاومته وإنهائه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية في دورته 95، أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية وجهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية .

كما أكد المؤتمر في بيانه الختامي اليوم الاثنين، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، ضرورة استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل استنادا لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 آذار/ مارس 2019 الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام"، كما ثمن التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية، منوها إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

وقال البيان، إن المؤتمر عقد بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل).

وأشاد المؤتمر بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي انتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضا للاستيطان والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنها تقرير الأمانة العامة (المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية) الخاص بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة المقاطعة الدولية (BDS).

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب في مندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، بحضور المستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

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