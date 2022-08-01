الهباش يعلن عن منح دراسية في مصر للطلبة الفلسطينيين

أعلن قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الاثنين، أن الأزهر الشريف قرر تخصيص مئة وخمسين منحة دراسية كاملة لطلبة فلسطين للدراسة في جامعة الأزهر بمصر.



ويوم أمس، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من مصر والمغرب وتركيا وكوبا، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.



وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب/ة التقدّم للمنافسة على المنح في دولة واحدة فقط، وأنه في حال عدم ترشيحه لأي من المنح في الدول المذكورة؛ فإنه يستطيع التقدّم للمنافسة على منح الدول الأخرى التي ستعلن عنها الوزارة لاحقاً.



رام الله - دنيا الوطن