عائلة الجندي "هدار غولدن" تُعلن إطلاق حملة للضغط على القيادة الإسرائيلية لاستعادة ابنها

وعلّق والد الجندي الأسير هدار غولدين، قائلًا "يجب على العائلات الإسرائيلية التي ترسل أبنائها إلى القتال في غزة، أن تخشى عليهم من أنه إذا حدث لهم شيء هناك، فلن تقوم الحكومة بإعادتهم".



وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد نشر بالأمس، تغريدة عبر قناته على (تليجرام)، قال فيها "سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي أدى إلى استشهاد أحد عناصر وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".



وتابع "نتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وسنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية "هدار جولدن" أعلنت البدء بحملة للضغط على القيادة الإسرائيلية لاستعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.وقالت القناة (12) الإسرائيلية نقلاً عن العائلة، إن "الحملة ستبدأ غدًا الثلاثاء الساعة الخامسة مساءً، ومن ثم ستبدأ مسيرة صباح الأربعاء تستمر مدة 3 أيام وصولًا إلى أقرب نقطة حدودية مع قطاع غزة".