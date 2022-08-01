شؤون فلسطينية

المطران حنا: نحن بحاجة لاستراتيجية تؤدي بنا إلى التحرير لا للاستسلام

المطران حنا: نحن بحاجة لاستراتيجية تؤدي بنا إلى التحرير لا للاستسلام
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى لقاءه صباح اليوم الاثنين، مع وفد من الشخصيات المقدسية: إننا "كفلسطينيين نحن بحاجة إلى استراتيجية توصلنا إلى التحرير وليس للاستسلام".

وأضاف المطران حنا: "نرفض ثقافة الاستسلام والاحباط والقنوط التي يسعى البعض لتروجيها في مجتمعنا، فنحن شعب عندنا قضية عادلة يجب أن نبقى دوما متمسكين بها ولا يجوز التأثر بالأصوات النشاز التي تسعى لجعلنا غارقين في ثقافة الاحباط والقنوط والتشرذم وحرف البوصلة".

وأكمل: "هنالك أبواق تدعي الوطنية ويحدثوننا دائما عن الثوابت التي يتغنون بها، ولكنهم في الواقع لا يقدمون شيئا لوطنهم سوى هذه الظاهرة الصوتية".

وزاد المطران حنا: إنه "في حين ان فلسطين ليست بحاجة إلى الصراخ وإلى الأسطوانة المشروخة التي يرددها البعض بل هي بحاجة إلى الخطاب الذي يوعي ويوحد ويزرع الأمل والرجاء في النفوس بعيدا عن الاحباط وبعيدا عن كافة المظاهر الـخرى التي يسعى البعض لبثها في مجتمعاتنا من خلال خطاب الاقصاء وعدم قبول التنوع في مجتمعنا".

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