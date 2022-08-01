فلسطينيون يصيبون سائق مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة (حلميش)

رام الله - دنيا الوطنأصيب سائق مركبة إسرائيلية اليوم الاثنين، جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب رام الله.وهاجم الشبان المركبة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة سائقها.وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، تصاعداً في عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيداً من حالة الاشتباك الميداني.ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" خلال تموز/ يوليو المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (88) إسرائيلياً.