في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب



وقالت الشرطة الإسرائيلية خلال بيانٍ لها، "غادر المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، الإثنين، في أول زيارة رسمية لمفوض شرطة إسرائيلي إلى المغرب".



ووصف البيان، الزيارة بأنها "تاريخية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين في الشرطة المغربية، ووزارة الأمن الوطني المغربية، وسيزور عددا من منشآت الشرطة والأمن". وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضاف: "تم التخطيط للزيارة منذ عدة أسابيع، وسيناقش المفوض العام للشرطة مع المسؤولين المغاربة، تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي والتحقيقي بهدف تعزيز العلاقة بين الدولتين وأجهزة الشرطة".



وتابع البيان: "الزيارة ستستمر قرابة 5 أيام، من اليوم (الإثنين)، حتى الجمعة، ومن المتوقع أن يضع المفوض إكليلا من الزهور في المقبرة الملوكية القومية في الرباط، مكان دفن الملوك والسلاطين المغاربة، ومن المتوقع أن يزور الجالية اليهودية ومؤسساتها".



وفي الشهر الماضي، قام رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بزيارة إلى المغرب تبعتها زيارة وزير العدل جدعون ساعر.



وفي 10كانون الأول/ ديسمبر2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.





والمغرب، رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎









رام الله - دنيا الوطنتوجه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين إلى المغرب في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.