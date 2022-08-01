دولي

الصين تجدد تحذير أميركا من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

الصين تجدد تحذير أميركا من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان
نانسي بيلوسي - رئيسة مجلس النواب الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قالت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين،  إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي"  في حال أقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

جاء ذلك، خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية، وصفت فيه زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنها "ستهدد السلم والاستقرار" في مضيق تايوان. وفق ما نقل موقع (الشرق) للأخبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي "رقم ثلاثة في الإدارة الأمريكية"، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصينإنها تابعة لها، "سيكون لها تأثير سياسي جسيم". وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة اليوم الاثنين وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

ووصلت بيلوسي إلى سنغافورة، أول محطة ضمن جولتها، حيث دعاها رئيس الوزراء لي هسين لونغ للسعي إلى إقامة علاقات "مستقرة" مع بكين. ومن المقرر أن تجتمع أيضا مع الرئيسة حليمة يعقوب. وبعدما أبقت الغموض لفترة طويلة على برنامجها في آسيا، أعلنت بيلوسي الأحد أنها تقود "وفداً من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ في المنطقة".

وأضافت "في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان سنعقد اجتماعات عالية المستوى لمناقشة الطريقة التي يمكن عبرها تعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة ولاسيما الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والتجارة وجائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وفضلا عن حقوق الإنسان والحوكمة الديموقراطية" من دون أن تأتي على ذكر تايوان.

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