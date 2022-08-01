كهرباء غزة لـ "لدنيا الوطن": مشروع عدادات ذكية لوصل الكهرباء خلال فترة القطع

خاص دنيا الوطن-تامر عليانكشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، عن أحدث مشاريعها الخاصة بتوصيل الكهرباء لمنازل المواطنين خصوصاً في فترة الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي.وأوضحت الشركة في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، أن لديها توجه في الشركة لتركيب عدادات ذكية بخدمة 2 أمبير تستهدف كافة مناطق القطاع خلال المرحلة المقبلة لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بسعر 1.5 شيكل للكيلو.وبينت أن هذه الخدمة اختيارية ومطبقة في بعض المناطق في القطاع وجاري العمل بها للوصول لمرحلة تستهدف كافة المحافظات الخمسة خلال الأشهر المقبلة.وأوضحت أن هناك خطط مستقبليه لدى الشركة لتحويل كافة الاشتراكات إلى عدادات ذكية ومسبقة الدفع بهدف التسهيل على المواطنين.وبخصوص جدول التوزيع اليومي، قالت الشركة إن العجز في ساعات الوصل لا زال قائماً بسبب كمية الاستهلاك الكبيرة المبنية على ارتفاع درجات الحرارة الحالية خصوصاً أننا في ذروة فصل الصيف.وبينت أن العجز كما هو متعارف عليه (8 – 2) ساعات وصل خلال اليوم، خلال الفترتين "الصباحية والمسائية"، على أن تتحسن الأمور مع بداية فصل الخريف المقبل.