وزير التنمية: اعتماد نهج اللامركزية طريقنا نحو التنمية والتمكين للأسر المستفيدة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ان الوزارة باتت تعتمد في نظام عملها اللامركزية، وذلك في إطار تحولها التنموي الجديد الذي يتيح لمركز الوزارة الرئيس العمل كإدارة استراتيجية وكتابة السياسات وتخطيط وادرة المشاريع، كما يعطي الفرص لمديريات الوزارة في الميدان من تقييم ومتابعة أعماله وفقا لما يحدده المركز من سياسات وخطط.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجدلاني اللقاءات التدريبية حول "مهارات القيادة الادارية" التي تستهدف طواقم الوزارة العاملة في المقر الرئيس التي تهدف الى استثمار وتعزيز كفاءتهم، وذلك بدعم من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس.وقال مجدلاني "يأتي التدريب استكمالا لسلسلة تدريبات جرت واستهدفت الطواقم العاملة في الميدان واستمرت لمدة عام، لتهيئة تطبيق نظام السجل الاجتماعي وإدارة الحالة (ادارة الاسرة) والذي تبنته الوزارة لتحقيق التحول من الاغاثة الى التنمية المستدامة وتمكين الاسر الفقيرة اجتماعيا واقتصاديا".وتابع مجدلاني "الوزارة حريصة على تطوير كادرها العامل في مختلف المجالات الادارية لقيادة الوزارة ومواجهة ظروف العمل الروتيني والطارئ والمضي في تمكين العائلات الأكثر فقرا وإعادة دمجها في المجتمع".وأوضح وكيل الوزارة أن طبيعة التدخلات التي ستقوم بها الوزارة وفقا لنظام إدارة الحالة من خلال السجل الاجتماعي ونظام التحويل الوطني، تتطلب توسيع معرفة ومهارات العاملين للتعامل بمهنية عالية وضمان تقديم خدمات الوزارة وفقا لأعلى معايير الجودة للمواطن الفلسطيني وتمكينه من استخدام نظام إدارة معلومات ديناميكي وفعال.مضيفا أن تطوير الشراكات المجتمعية والاقتصادية والمحلية والدولية يحتاج إلى جهوزية في مختلف المجالات الإدارية، إضافة لتطوير آليات العمل.ويستمر التدريب 36 ساعة تستهدف 71 مشاركا مقسمين لأربع مجموعات يتناول خلاله التدريب عددا من المواضيع أبرزها التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع وصناعة السياسات والتقييم والمتابعة، وتنفذه المؤسسة العربية الأوروبية للتدريب والاستشارات (AEF).