طالع: "الداخلية" تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين، آلية وكشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلتين التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (300) من كشف (2022/28)









إضافة للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)





وشددت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينةً أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.





وشددت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.





ولفتت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافرـ وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.





كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطن