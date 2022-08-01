سلامة معروف: لم أدلِ بأية تصريحات جديدة حول قضية رواتب الموظفين



وقال معروف في تصريح نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، "يقتضي التنويه أنني لم أدل بأية تصريحات جديدة حول قضية رواتب الموظفين وواقع الأزمة المالية الحالية، وما يتم تداوله نقلا عن الأخبار اللبنانية هو تصريحات قديمة سبق نشرها في أوقات سابقة".



وأضاف: "علما أن مراسلهم تواصل معي وأخبرته فقط بعدم وجود أي جديد في الموضوع".



رام الله - دنيا الوطننوّه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف اليوم الاثنين، بشأن تصريح منسوب له حول رواتب الموظفين وواقع الأزمة المالية الحالية.