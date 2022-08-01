شؤون فلسطينية

أول تعليق من مركز حقوقي على قرار إعدام المتهم بقتل مواطن وطفلة شمال غزة

أول تعليق من مركز حقوقي على قرار إعدام المتهم بقتل مواطن وطفلة شمال غزة
جانب من محاكمة المتهم بقتل أفراد عائلة دردونة
رام الله - دنيا الوطن
عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن استنكاره للمضي قدماً في إصدار أحكام الإعدام، مطالباً باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية. 

يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ج، ق)، البالغ من العمر (26 عاماً).

وقضت المحكمة العسكرية على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهمة قتل طفلة ومواطن من عائلة دردونة، التي وقعت مساء يوم الخميس الموافق 14/7/2022، في مشكلة عائلية استخدم فيها السلاح الناري في محافظة شمال غزة.  

وإذ يعيد مركز الميزان لحقوق الإنسان، التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد. 

ويشير مركز الميزان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع على البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطيرة، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. 

ويؤكد المركز على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومواجهة الجرائم الخطيرة ومرتكبيها من خلال عقوبات أخرى بديلة ورادعة. 

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة. 

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