شؤون فلسطينية

"الخارجية": وفاة مواطن من غزة غرقاً قبالة السواحل اليونانية

"الخارجية": وفاة مواطن من غزة غرقاً قبالة السواحل اليونانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تتابع حالات الغرق المتكررة لمواطنين فلسطينيين مقابل السواحل اليونانية، وهم في طريقهم للبحث عن فرص حياة أفضل.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من خلال متابعتها مع الجهات اليونانية الرسمية، تبين لها صباح هذا اليوم الاثنين أن الجثة الموجودة لدى الجهات المعنية تعود للمواطن الفلسطيني محمد اياد محمد حمد من غزة، حيث تم التعرف عليه والحصول على صور من هويته وجواز سفره.

وأكدت بأنها تتابع مع الجهات المختصة وذويه التفاصيل المترتبة على ذلك، فيما تقوم السفارة بفحص معلومات واردة إليها بشأن وجود مفقودين آخرين كانوا برفقته.

من جهته، اعتبر السفير د. أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن شهداء لقمة العيش هم ضحايا الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مجددا مناشدته لأبناء شعبنا بالحذر الشديد من الوقوع في مصيدة عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية الذين لا يتورعون عن تعريض حياة أبنائنا للخطر وابتزازهم ماليا.

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