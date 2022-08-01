شؤون فلسطينية

فيديو: الطالبة ياسمين النجار.. نموذج آخر لتحدي الصعاب

فيديو: الطالبة ياسمين النجار.. نموذج آخر لتحدي الصعاب
الطالبة ياسمين النجار
رام الله - دنيا الوطن
لم تمنعها إعاقتها البصرية عن التفوق رغم كل الصعوبات التي واجهتها أثناء مسيرتها التعليمية، وحصولها على معدل 90.8%.

الطالبة في الثانوية العامة، ياسمين النجار تقول لـ "دنيا الوطن": "إن فترة الثانوية العامة كانت صعبة وحاولت أن اتخطى الصعوبات، ذكرا من الصعوبات التي واجهتها هي (ماكينتها الدراسية) التي كانت تكتب وتلخص عليها كانت خربانة وأيضا المواصلات سبب لها عائق". 
 
وأضافت: أن والديها كانوا داعمين لها  بشكل كبير خلال فترة الدراسة ومفرين لها كل السبل، موضحا أن لديها ماكينة وكتب خاص لها للدراسة. 

وتابعت أنها كانت متوقعة معدلاً أقل من معدلها وهو 80%, موضحا أنها ترغب بدراسة التربة الإسلامية.   

من جانبها، قال والدها إن "ياسمين عانت من الوضع والظروف التي عاشتها خلال فترة الدراسة"، مشيرا الى أنها استطاعت تحقيق ما تريد. 

واختتمت ياسمين  بإهداء نجاحها إلى والديها وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية وإلى مدرستها ومعلماتها وإلى الشعب الفلسطيني، موجهة رسالة للطلاب بأن الثانوية العامة سنة سهلة تحتاج ترتيب وتنظيم للوقت ومتابعة باستمرار.

 

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