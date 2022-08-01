شاهد: الطالبة أمجاد الرملاوي.. حافظة للقرآن الكريم وتواجه التحديات بمعدل 99.4%
بأجواء من السعادة والفرح، عبّرت طالبة الثانوية العامة، أمجاد جميل الرملاوي، الحاصلة على المرتبة الثالثة بمعدل 99.4% في فلسطين من الفرع الصناعي، عن سعادتها العارمة حيث تحدثت عن تجربتها خلال الفترة الماضية، قائلة: "مرحلة التوجيهي بسيطة كغيرها من السنوات السابقة، وليست معقدة كما يعتقد الجميع، ولكن ما يصعبها هو الضغوطات التي يواجهها الطلاب من الأهل والأشخاص من حولهم".
وأضافت: "واجهت بعض التحديات، حيث تعرضت لحادث سير العام الماضي، ولكن بفضل الله وأهلي لم يؤثر على مستواي الدراسي، على الرغم من خوفي الكبير في بداية الأمر".
ووجهت أمجاد رسالتها لطلاب التوجيهي: "عيشوا العام الدراسي، لأنه كغيره من السنوات الدراسية، واجعلوا لطموحاتكم وأحلامكم لا نهاية".
ومن جانبها، قالت والدتها: "أمجاد متفوقة بدراستها منذ الصغر، وحافظة للقرآن الكريم من السادس ابتدائي، كما وأكرمنا الله في نتيجة ابنتي أكثر مما توقعنا".
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