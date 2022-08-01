شاهد: الطالبة أمجاد الرملاوي.. حافظة للقرآن الكريم وتواجه التحديات بمعدل 99.4%









رام الله - دنيا الوطنبأجواء من السعادة والفرح، عبّرت طالبة الثانوية العامة، أمجاد جميل الرملاوي، الحاصلة على المرتبة الثالثة بمعدل 99.4% في فلسطين من الفرع الصناعي، عن سعادتها العارمة حيث تحدثت عن تجربتها خلال الفترة الماضية، قائلة: "مرحلة التوجيهي بسيطة كغيرها من السنوات السابقة، وليست معقدة كما يعتقد الجميع، ولكن ما يصعبها هو الضغوطات التي يواجهها الطلاب من الأهل والأشخاص من حولهم".وأضافت: "واجهت بعض التحديات، حيث تعرضت لحادث سير العام الماضي، ولكن بفضل الله وأهلي لم يؤثر على مستواي الدراسي، على الرغم من خوفي الكبير في بداية الأمر".ووجهت أمجاد رسالتها لطلاب التوجيهي: "عيشوا العام الدراسي، لأنه كغيره من السنوات الدراسية، واجعلوا لطموحاتكم وأحلامكم لا نهاية".ومن جانبها، قالت والدتها: "أمجاد متفوقة بدراستها منذ الصغر، وحافظة للقرآن الكريم من السادس ابتدائي، كما وأكرمنا الله في نتيجة ابنتي أكثر مما توقعنا".