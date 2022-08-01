فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 10 وفيات، و8969 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و4513 حالة تعاف في الفترة ما بين 24- 31 تموز/يوليو 2022.وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن أربع حالات وفاة سجلت في الضفة، وست حالات في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 2087 في الضفة الغربية، و6082 في قطاع غزة، و800 في مدينة القدس.وبينت أن حالات التعافي توزعت على النحو التالي: 2599 في الضفة الغربية، و674 في قطاع غزة، و1240 في مدينة القدس.ولفتت وزارة الصحة إلى أن 36 حالة تعالج في المستشفيات، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.