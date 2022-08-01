شاهد: "دنيا الوطن" تحاور الأولى على فلسطين الفرع العلمي مروة عيسى



وقالت لـ "دنيا الوطن": "تلقت نتيجتها من خلال اتصال هاتفي من وزارة التربية والتعليم، مضيفة أنها ترغب بالالتحاق بالجامعة الإسلامية ودراسة الطب البشري.



من جانبه، قال والدها في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن السنة الدراسية بدأت مبكرا لدي مروة وتمثل دورنا في الدعم النفسي وتوفير سبل الراحة ، مضيفةً أن ابنته مجتهدة منذ نعومة اظافرها حتى الثانوية العامة.



وأضاف: أن الصعوبات التي واجهتا مروة هي انقطاع التيار الكهرباء، ذاكرا أنه كان يحمل لها (الكشاف) اثناء فترة دراستها.



كما وصفت والدة الطالبة مروة عيسى فرحتها، بأنها لا توصف ولا تقدر بثمن، موضحا أنها كانت داعما نفسيا في جميع الأوقات وكنت دائما اشجعها على المذاكرة وعدم تراكم الدروس.



واختتمت مروة بإهداء نجاحها إلى والديها وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية وإلى مدرستي ومعلمتها وإلى الشعب الفلسطيني.













رام الله - دنيا الوطنعبرت طالبة الثانوية العامة، مروة محمد عيسى، عن سعادتها العارمة، بعد حصولها على معدل 99.7% الأولى على الوطن مكرر بالفرع العلمي.