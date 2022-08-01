دولي

الناخبون في السنغال يصوتون لاختيار برلمان جديد

الناخبون في السنغال يصوتون لاختيار برلمان جديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توجه الناخبون في السنغال، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء جدد للبرلمان المكون من 165 عضوا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لأكثر من 7 ملايين ناخب صباح اليوم في الساعة 0800 تغ، حيث كانت نسبة الإقبال إليها معتدلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد قال منصة "سنغال فوت" (Senegal Vote) التي تراقب الانتخابات الوطنية، إنه "لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر حتى منتصف اليوم، باستثناء حدوث تأخير بسيط في فتح بعض مراكز الاقتراع".

وأعلنت السلطات المحلية أنه حتى منتصف اليوم أدلى أقل من نصف الناخبين المسجلين بأصواتهم في عدة مدن.

وفيما لم تتجاوز نسبة المشاركة في العاصمة دكار 20 بالمئة من إجمالي الناخبين، كانت النسبة أقل في معظم المدن.

وتتنافس 8 تحالفات سياسية على الفوز بمقاعد البرلمان في البلد الواقع غرب افريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 16 مليون نسمة.

وقال ماكي سال، رئيس السنغال وعضو التحالف من أجل الجمهورية (APR- Yaakaar)، للصحفيين بعد التصويت: "إلى جانب خياراتنا الفردية، هناك كل ما نتشاركه كأمة موحدة ومتضامنة يجب أن نحافظ عليها. إنه سلام البلاد وأمنها واستقرارها وسلامتها الإقليمية".

وبالنسبة لخصمه، عثمان سونكو، رئيس حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة PASTEF"، وعضو ائتلاف (Yewwi Askan Wi)، فإن الانتخابات تمثل خطوة نحو خروج سال من منصبه، إذ تبقى 14 شهرا في فترته الرئاسية الثانية.

وقال سونكو للصحفيين بعد التصويت "لكن أولا يجب أن يُعاقب خلال هذه الانتخابات التشريعية حتى يخسر أغلبيته في الجمعية الوطنية".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، حيث أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 18:00.

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