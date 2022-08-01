جدري القردة يغزو دولة عربية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، أمس الأحد، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بـ(جدري القرود) بالبلاد، في ولاية غرب دارفور، لطالب يبلغ من العمر 16عاما.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأكيد هذه الحالة يوم الخميس الماضي، بالمعمل القومي للصحة العامة "أستاك"، لافتة إلى أنه "لا وجود لحالات أخرى".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، منتصر محمد عثمان، أن "حالات الاشتباه بالمرض بلغت 38 حالة"، مؤكدا أن "جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور".

وأفاد بأن "التقصي النشط الآن عمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".

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