شؤون فلسطينية

فيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 38 مواطناً بالضفة الغربية

فيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 38 مواطناً بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 38 مواطناً من الضفة غالبيتهم من الخليل.

في محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت ثلاثين مواطنا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة من المحافظة.

والمعتقلون هم: رأفت يوسف الشلالدة، ومحمد إبراهيم الشلالدة، وجهاد موسى الشلالدة، وإسلام يونس كوازبه من بلدة سعير، وعاطف علي رباع، وطالب محمود مسلم النجار، وعيسى صالح العمور، ومحمد بدر العمور، وخليل ربعي من  بلدة يطا، ومحمود إسماعيل أبو عرقوب، وعماد جاد الله أولاد محمد، ويوسف أحمد نصار، وخضر ذويب الحروب، ومنذر يوسف الشراونة، من بلدة دورا، وإبراهيم محمد إبراهيم السويطي، ومحمود ياسر محمود مسالمة، ومحمود عيسى مسالمة من بلدة بيت عوا، وجمال موسى أبو الجدايل من بلدة السموع، وإسماعيل النطاح من بلدة إذنا، ومروان أبو فارة، وخالد غنيمات، ومجدي أبو فارة، وخالد تيسير غنيمات من بلدة صوريف، ورزق محمود عاصي حلايقة، وأحمد عبد ربه حلايقة، وأحمد شحادة عيايدة من بلدة الشيوخ، وأحمد خضر عبد القادر أبو ماريا (57 عاما)، وبدر أحمد بدر أبو عياش (55 عاما)، ومحمد يوسف عوض (25 عاما)، وعبد الله عيسى حسن أبو هاشم (26 عاما)، من بلدة بيت أمر.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد البنا من منطقة خلة العامود شرق المدينة، ومأمون يوسف حنني من بلدة بيت فوريك.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة جيوس، وهم: سامح شوكت سمحة (45 عاما)، وعلاء فهيم شماسنة (31 عاما)، وليث عبد القادر سليم (28 عاما).

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حسين محمد حسين عيسة، بعد ان داهمت منزله في بلدة صانور.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر نضال نعيم أبو عكر (55 عاما)، وباسل دعامسة (26 عاما)، من مخيم الدهيشة.

 


 

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