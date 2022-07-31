شؤون فلسطينية

الرئيس الجزائري: نحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر المقبل

الرئيس الجزائري: نحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر المقبل
لقاء تبون بعباس وهنية في الجزائر- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "دولته تحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل". 

وأكد تبون في تصريحات له مساء يوم الأحد، أن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. 

وحول انعقاد القمة العربية، شدد على أن الهدف منها هو لم شمل العرب وليس لدينا مشكلة مع أي دولة عربية. 

وتابع تبون: "من الناحية القانوية سوريا جزء من الجامعة العربية لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخلافات"، مضيفًا: "الأشقاء في سوريا أكدوا أنهم لن يكونوا سببًا في الانقسام بالمنطقة العربية". 

كما وشدد على أن الجزائر تقوم بكل قواها من لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية. 

وعلى صعيد آخر، قال تبون: "لدينا كافة الشروط لانضمام الجزائر إلى منظمة (بريكس) ويهمها بقوة الانضمام لهذه المنظمة"، مؤكدًا أن انضمامها سيبعدها عن صراعات القطبين. 

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