عربي

الإعلان عن إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن

الإعلان عن إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن
الملك عبد الله ويائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأحد، إن "حكومته ستصادق على قرار يقضي بإقامة منطقة صناعية وتشغيلية مشتركة مع الأردن، بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية مع العاهل الأردني".

وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد: "ستصادق الحكومة، الأحد، على قرار بإقامة منطقة صناعية وتشغيلية مشتركة مع الأردن". 

وتابع: "نتحدث عن مشروع مشترك يقام على حدود الدولتين، من شأنه أن يُمكن رجال الأعمال ومبادرين إسرائيليين وأردنيين من التواصل والعمل سوياً بشكل مباشر، ما سينتج عنه مبادرات تجارية وتكنولوجية وصناعات محلية".

ووفق تلفزيون (الشرق)، أضاف لابيد: "يدور الحديث عن مبادرة ستأتي بالمزيد من أماكن العمل لكلا الدولتين وتحسن مِن علاقاتنا الاقتصادية والسياسية وتعمق السلام والصداقة بين دولتينا"، موضحاً أن الاتفاق على التفاصيل الأخيرة في هذا المشروع تم مع الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى عمّان، الأسبوع الماضي.

ويوم الأربعاء الماضي، التقى ملك الأردن برئيس الوزراء الإسرائيلي في قصر الحسينية بعمّان.

وأفاد بيان صادر عن الجانب الإسرائيلي آنذاك، بأن اللقاء "بحث الفرص العديدة التي من شأنها صب مضمون إضافي لاتفاقية السلام، وتحسين العلاقة العائدة إلى سنين طويلة بين الشعبين، وتعزيز المصالح المشتركة لكلتا الدولتين".

وشهد اللقاء التأكيد على "أهمية العلاقة الشخصية الحميمة والتقدير المتبادل بينهما باعتباره ركناً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولتحقيق إنجازات ملموسة ستصب في مصلحة الشعبين والمنطقة بأسرها"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين "ناقشا زيارة الرئيس الأميركي إلى إسرائيل والمنطقة، والإمكانيات والفرص التي جلبتها معها - بما في ذلك ما يتعلق بالهيكلية الإقليمية".

وبحث الجانبان تسريع إنجاز المشاريع الثنائية المختلفة، منها الترويج لمشروع "بوابة الأردن"، وإقامة منشآت الطاقة الشمسية في الأردن ومنشآت تحلية المياه في إسرائيل، والسياحة المتبادلة في خليج إيلات-العقبة، والأمن الغذائي، والزراعة والمواصلات، بحسب بيان الحكومة الإسرائيلية.

وقال البيان إن لبيد وملك الأردن "وجها "فريقيْ عملهما بالسعي لإنجاز المشاريع الكبرى أيضاً وبالتقدم فيها سريعاً".

أخبار ذات صلة

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير

رئيس دولة عربية يعلن رسمياً دخول بلاده في مجاعة

رئيس دولة عربية يعلن رسمياً دخول بلاده في مجاعة

رئيس مجلس النواب العراقي يعلق جلسات البرلمان ويدعو للقاء وطني عاجل

رئيس مجلس النواب العراقي يعلق جلسات البرلمان ويدعو للقاء وطني عاجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

عائلة الشاعر: التزامنا بالوحدة لا يعني تجاوز محاولة اغتيال الدكتور ناصر

عائلة الشاعر: التزامنا بالوحدة لا يعني تجاوز محاولة اغتيال الدكتور ناصر

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

مدير صحة أريحا: لم نسجل أي إصابة بـ (جدري القرود) في فلسطين

مدير صحة أريحا: لم نسجل أي إصابة بـ (جدري القرود) في فلسطين

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة

منوعات

بالصور: آمال ماهر في أحضان ابنها الذي أصبح شاباً

بالصور: آمال ماهر في أحضان ابنها الذي أصبح شاباً

صورة: روعة السعدي في إطلالة سوداء تضج أنوثة

صورة: روعة السعدي في إطلالة سوداء تضج أنوثة

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على &#34;الحركة دي&#34;

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على "الحركة دي"

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

عربي

الإعلان عن إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن

الإعلان عن إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر