الإعلان عن إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن





وتابع: "نتحدث عن مشروع مشترك يقام على حدود الدولتين، من شأنه أن يُمكن رجال الأعمال ومبادرين إسرائيليين وأردنيين من التواصل والعمل سوياً بشكل مباشر، ما سينتج عنه مبادرات تجارية وتكنولوجية وصناعات محلية".



ووفق تلفزيون (الشرق)، أضاف لابيد: "يدور الحديث عن مبادرة ستأتي بالمزيد من أماكن العمل لكلا الدولتين وتحسن مِن علاقاتنا الاقتصادية والسياسية وتعمق السلام والصداقة بين دولتينا"، موضحاً أن الاتفاق على التفاصيل الأخيرة في هذا المشروع تم مع الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى عمّان، الأسبوع الماضي.



ويوم الأربعاء الماضي، التقى ملك الأردن برئيس الوزراء الإسرائيلي في قصر الحسينية بعمّان.



وأفاد بيان صادر عن الجانب الإسرائيلي آنذاك، بأن اللقاء "بحث الفرص العديدة التي من شأنها صب مضمون إضافي لاتفاقية السلام، وتحسين العلاقة العائدة إلى سنين طويلة بين الشعبين، وتعزيز المصالح المشتركة لكلتا الدولتين".



وشهد اللقاء التأكيد على "أهمية العلاقة الشخصية الحميمة والتقدير المتبادل بينهما باعتباره ركناً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولتحقيق إنجازات ملموسة ستصب في مصلحة الشعبين والمنطقة بأسرها"، بحسب البيان.



ولفت البيان إلى أن الزعيمين "ناقشا زيارة الرئيس الأميركي إلى إسرائيل والمنطقة، والإمكانيات والفرص التي جلبتها معها - بما في ذلك ما يتعلق بالهيكلية الإقليمية".



وبحث الجانبان تسريع إنجاز المشاريع الثنائية المختلفة، منها الترويج لمشروع "بوابة الأردن"، وإقامة منشآت الطاقة الشمسية في الأردن ومنشآت تحلية المياه في إسرائيل، والسياحة المتبادلة في خليج إيلات-العقبة، والأمن الغذائي، والزراعة والمواصلات، بحسب بيان الحكومة الإسرائيلية.



وقال البيان إن لبيد وملك الأردن "وجها "فريقيْ عملهما بالسعي لإنجاز المشاريع الكبرى أيضاً وبالتقدم فيها سريعاً".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأحد، إن "حكومته ستصادق على قرار يقضي بإقامة منطقة صناعية وتشغيلية مشتركة مع الأردن، بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية مع العاهل الأردني".وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد: "ستصادق الحكومة، الأحد، على قرار بإقامة منطقة صناعية وتشغيلية مشتركة مع الأردن".