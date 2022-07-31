شؤون فلسطينية

"الكهرباء" بغزة: سيتم فصل بعض الخطوط لأعمال صيانة يوم الثلاثاء

"الكهرباء" بغزة: سيتم فصل بعض الخطوط لأعمال صيانة يوم الثلاثاء
شركة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء يوم الأحد، تنويهًا "هامًا" للمواطنين بشأن أعمال صيانة طارئة داخل الخط الأخضر تجريها الشركة الإسرائيلية. 

وقالت الشركة: إنه "سيتم فصل خطي البحر وبيت لاهيا المغذيان لمحافظة الشمال يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 م، من منتصف الليل وحتى الرابعة من فجر نفس اليوم (00:00 وحتى 04:00) فجراً".

وتابعت: "كما وسيفصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة في نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً (9:00-12:00) ظهراً"، موضحة أن قدرة الخط الواحد (12) ميجاوات.  

وأكملت الشركة: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".

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