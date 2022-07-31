"الكهرباء" بغزة: سيتم فصل بعض الخطوط لأعمال صيانة يوم الثلاثاء
نشرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء يوم الأحد، تنويهًا "هامًا" للمواطنين بشأن أعمال صيانة طارئة داخل الخط الأخضر تجريها الشركة الإسرائيلية.
وقالت الشركة: إنه "سيتم فصل خطي البحر وبيت لاهيا المغذيان لمحافظة الشمال يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 م، من منتصف الليل وحتى الرابعة من فجر نفس اليوم (00:00 وحتى 04:00) فجراً".
وتابعت: "كما وسيفصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة في نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً (9:00-12:00) ظهراً"، موضحة أن قدرة الخط الواحد (12) ميجاوات.
وأكملت الشركة: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".
وتابعت: "كما وسيفصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة في نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً (9:00-12:00) ظهراً"، موضحة أن قدرة الخط الواحد (12) ميجاوات.
وأكملت الشركة: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".
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