"الكهرباء" بغزة: سيتم فصل بعض الخطوط لأعمال صيانة يوم الثلاثاء





وقالت الشركة: إنه "سيتم فصل خطي البحر وبيت لاهيا المغذيان لمحافظة الشمال يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022 م، من منتصف الليل وحتى الرابعة من فجر نفس اليوم (00:00 وحتى 04:00) فجراً".



وتابعت: "كما وسيفصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة في نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً (9:00-12:00) ظهراً"، موضحة أن قدرة الخط الواحد (12) ميجاوات.



وأكملت الشركة: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".



رام الله - دنيا الوطننشرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء يوم الأحد، تنويهًا "هامًا" للمواطنين بشأن أعمال صيانة طارئة داخل الخط الأخضر تجريها الشركة الإسرائيلية.