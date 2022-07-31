"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال الشهر المقبل





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، أسعار المحروقات والغاز لشهر آب/ أغسطس المقبل، بتخفيض أسعار السولار بقيمة 31 أغورة للتر، ولتر البنزين 95 بقيمة 85 أغورة.وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ 6.34 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ 6.99 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ 5.95 شيكل.وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ 70 شيكلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 15 شيكلا، وأسطوانة الغاز خمسة كلغم 30 شيكلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيكلا.وخلال شعر تموز/يوليو الجاري، بيع لتر بنزين 95 بـ 7.19 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ 8.34 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ 6.26 شيكل، وأسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ 70 شيكلا.