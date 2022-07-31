شقيق هدار غولدين يوجه رسالًة لـ (حماس).. ما تفاصيلها؟

رام الله - دنيا الوطنوجه تسور غولدين شقيق هدار، الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى كتائب القسام، رسالًة لحركة (حماس)، وذلك في أعقاب تصريحات الناطق العسكري "أبو عبيدة" الأخيرة.وقال غولدين في رسالته مساء اليوم الأحد، إن "حماس ستدفع ثمنًا غاليًا على كل لحظة مرت وشقيقي محتجز لديها".هذا وقد كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم، عن استشهاد أحد كتائب القسام، في قصف تعرض له عدوان عام 2021، أثناء مهمة حراسة أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.وجاءت تصريحات أبو عبيدة في الذكرى الثامنة للعدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين إسرائيليين آنذاك.وقال أبو عبيدة في تصريح عبر (تليجرام): "قيادة القسام سمحت بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي".وأكمل: أن "القصف أدّى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام من وحدة الظل، وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".