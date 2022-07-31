شؤون فلسطينية

شقيق هدار غولدين يوجه رسالًة لـ (حماس).. ما تفاصيلها؟

شقيق هدار غولدين يوجه رسالًة لـ (حماس).. ما تفاصيلها؟
الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حماس هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
وجه تسور غولدين شقيق هدار، الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى كتائب القسام، رسالًة لحركة (حماس)، وذلك في أعقاب تصريحات الناطق العسكري "أبو عبيدة" الأخيرة. 

وقال غولدين في رسالته مساء اليوم الأحد، إن "حماس ستدفع ثمنًا غاليًا على كل لحظة مرت وشقيقي محتجز لديها". 

هذا وقد كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم، عن استشهاد أحد كتائب القسام، في قصف تعرض له عدوان عام 2021، أثناء مهمة حراسة أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات أبو عبيدة في الذكرى الثامنة للعدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين إسرائيليين آنذاك.

وقال أبو عبيدة في تصريح عبر (تليجرام): "قيادة القسام سمحت بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي".

وأكمل: أن "القصف أدّى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام من وحدة الظل، وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال الشهر المقبل

"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال الشهر المقبل

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

عائلة الشاعر: التزامنا بالوحدة لا يعني تجاوز محاولة اغتيال الدكتور ناصر

عائلة الشاعر: التزامنا بالوحدة لا يعني تجاوز محاولة اغتيال الدكتور ناصر

الحية: كتائب القسام قادرة على إحداث تحول استراتيجي بملف الجنود الأسرى

الحية: كتائب القسام قادرة على إحداث تحول استراتيجي بملف الجنود الأسرى

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

الرفاتي: قررنا زيادة عدد القضاة والمحاكم في قطاع غزة

الرفاتي: قررنا زيادة عدد القضاة والمحاكم في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

مجدلاني: خصم الاحتلال 600 مليون شيقل من أموال المقاصة انتهاك للاتفاقيات وسرقة للاموال

مدير صحة أريحا: لم نسجل أي إصابة بـ (جدري القرود) في فلسطين

مدير صحة أريحا: لم نسجل أي إصابة بـ (جدري القرود) في فلسطين

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة

جبارين: نجاح أبناء الشهداء والأسرى دليل أنهم خيرمن يمثل شعبنا

جبارين: نجاح أبناء الشهداء والأسرى دليل أنهم خيرمن يمثل شعبنا

منوعات

بالصور: آمال ماهر في أحضان ابنها الذي أصبح شاباً

بالصور: آمال ماهر في أحضان ابنها الذي أصبح شاباً

صورة: روعة السعدي في إطلالة سوداء تضج أنوثة

صورة: روعة السعدي في إطلالة سوداء تضج أنوثة

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على &#34;الحركة دي&#34;

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على "الحركة دي"

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

عربي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل