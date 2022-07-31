الحية: كتائب القسام قادرة على إحداث تحول استراتيجي بملف الجنود الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إن "ما نشرته كتائب القسام حول موضوع الجنود الإسرائيليين الأسرى، يعكس حكمة وقدرة القيادة على اللعب بالأوراق المهمة لديها".وأضاف الحية في تصريح له اليوم الأحد، أن قيادة القسام لديها القدرة أيضًا على إحداث تحول استراتيجي في ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.وتابع: "خطاب أبو عبيدة موجه للجمهور الإسرائيلي بأن كل ما تسوقه لهم حكومتهم حول مصير الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، مجرد أكاذيب للتغطية على ضعفها وفشلها في إدارة هذا الملف".وأكمل الحية: "ما نشر من تصريحات اليوم، إلقاء للكرة مجددًا في مربع حكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أي صفقة جديدة".هذا وكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم، عن استشهاد أحد كتائب القسام، في قصف تعرض له عدوان عام 2021، أثناء مهمة حراسة أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.وجاءت تصريحات أبو عبيدة في الذكرى الثامنة للعدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين إسرائيليين آنذاك.وقال أبو عبيدة في تصريح عبر (تليجرام): "قيادة القسام سمحت بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي".وأضاف أن القصف أدّى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام من وحدة الظل، وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين.كما وأعلن أبو عبيدة تحفظ كتائب القسام بشأن الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، مضيفا: "سنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".