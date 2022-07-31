هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الأحد، سير العمل في مديرية داخلية رام الله والبيرة واطّلع على واقع العمل في المديرية، واستمع لإحتياجات المواطنين، مؤكداً ضرورة الإستمرار بتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، وعمل كل ما من شأنه تطوير الأداء والارتقاء بآليات حصول المواطنين على هذه الخدمات.بدوره أكد مدير عام المديرية فرج البرغوثي أن العمل يسير على أكمل وجه، وأن طاقم الموظفين تعامل مع الأزمة بمهنية عالية وبتنظيم إداري سليم بشكل مكّن المديرية من تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.