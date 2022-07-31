لأول مرة.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن.وأوضحت في بيانها، أنه سيبدأ يوم غد ولأول مرة، شحن البضائع باستخدام الحاويات الكبيرة (حجم 40 قدماً) في معبر الكرامة، بعد مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تأتي كإجراء مشترك جديد للمساعدة في زيادة حجم التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.وتوسعت المبادرة الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لرافعة الحاويات الكبيرة وتوفير حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1.500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، اضافة الى خصم خاص بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.ومن المتوقع أن يكون للمبادرة التجريبية آثاراً إيجابية كبيرة على التجارة الفلسطينية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، والمساهمة في توسيع حجم التجارة وإعادة توجيه تدفق التجارة العالمية مع السلع الفلسطينية.وتأتي هذه الإجراءات بناءً على مبادرة تجريبية سابقة، والتي سمحت بالشحن باستخدام الحاويات حجم 20 قدما، وتسعى المبادرة التجريبية الى توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وبأسعار أقل، إضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية.