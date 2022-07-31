الرفاتي: قررنا زيادة عدد القضاة والمحاكم في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المحاكم ماهر الرفاتي، إن "المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير المنظومة القضائية وسير العدالة الناجزة في قطاع غزة بزيادة عدد القضاة وغيرها زيادة عدد المحاكم موزعة على المناطق".وأشار الرفاتي إلى زيادة عدد القضايا خلال الأعوام السابقة مما عمل ضغط متواصل على القضاة وازدحام المواطنين داخل المحاكم، موضحًا أن رئاسة المجلس منذ عام 2019 حتى العام الحالي عملت على زيادة عدد القضاة من 54 قاضي إلى 86 قاضي.ونوه إلى وجود أعباء متواصلة في ظل القضايا المتزايدة، إذ تم مؤخرًا افتتاح محكمة بداية في شمال قطاع غزة والمحافظة الوسطى وغيرها رفح، للتسهيل على المواطنين بإنجاز أعمالهم القريبة من مناطق سكنهم.وذكر الرفاتي أن الهيكل التنظيمي الإداري يتكون من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة لشؤون المحاكم, بالإضافة إلى 4 وحدات مساندة، مؤكًدا أن كما أن المحاكم تتميز بتنوع مرافقها وتعددها.وأفاد بأن هناك مجمع محاكم في كل محافظة, إضافًة لوجود محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في محافظة غزة, موضحاً بأن كل مجمع محاكم يتكون من محكمة صلح ومحكمة بداية ودائرة تنفيذ ودائرة شؤون إدارية.وأما على صعيد المجلس الأعلى للقضاء أوضح بأن المجلس يتكون من شق قضائي وشق إداري، حيث أن الشق القضائي يتكون من 86 قاضي والشق الإداري يتكون من 375 موظف ما بين اداريين وكتبة ومراسلين وخدمات مساعدة وشؤون إدارية ومالية، ويعتبروا بمثابة أعوان قضاة.