القناة الـ (12): حماس تشن حربًا نفسية من خلال تصريحات "أبو عبيدة"



وقال أبو عبيدة في تصريح عبر (تليجرام): "قيادة القسام سمحت بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي".



وأضاف أن القصف أدّى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام من وحدة الظل، وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين.



كما وأعلن أبو عبيدة تحفظ كتائب القسام بشأن الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، مضيفا: "سنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".



رام الله - دنيا الوطنعلقت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على التصريحات الأخيرة لأبو عبيدة، الناطق لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس).وقالت القناة الـ (12) الإسرائيلية: إن "حماس تشن حربًا نفسية في محاولة لإظهار أن أحد الجنود في قطاع غزة لا يزال على قيد الحياة".وكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم ، عن استشهاد أحد كتائب القسام، في قصف تعرض له عدوان عام 2021، أثناء مهمة حراسة أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.