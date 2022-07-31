شؤون فلسطينية

أول تعليق إسرائيلي على نشر (حزب الله) إحداثيات منصات الغاز بالقرب من الساحل

أول تعليق إسرائيلي على نشر (حزب الله) إحداثيات منصات الغاز بالقرب من الساحل
منصة (كاريش)
رام الله - دنيا الوطن
علقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، على المقطع المصور الذي نشره الإعلام الحربي لـ (حزب الله) اللبناني، لإحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين.

وقال مراسل شؤون عربية في (القناة 12)، يارون شنايدر، إنّ "الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي موجه إلينا أي للإسرائيليين"، مضيفاً أنّه "يجسد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي أطلقها مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة حول منصة كاريش".

وبحسب شنايدر فإن "تهديدات السيد نصرالله تتمثل بالمس بمنصة الغاز كاريش، وليست هي فقط، بل أيضاً المس بالسفن الموجودة في المحيط، وسلسلة من الأهداف في البحر وخاصة في محيط المنطقة المتنازع عليها والتي تجري حولها حالياً مفاوضات بين إسرائيل ولبنان". 

واستعرض أيضًا، سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة، مع معلومات خاصة بها، سواء لجهة بلد المنشأ أو المميزات أو الإحداثيات الجغرافية وبعدها عن الشواطئ اللبنانية.

ويأتي بثّ هذا المشهد المصور بالتزامن مع زيارة منسق الإدارة الأميركية آموس هوكستين لبنان، وعقده لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين.

وأفادت مصادر خبيرة لقناة (الميادين) بأنّ "المشاهد التقطت بكاميرا حرارية متقدمة، تخص سلاحاً صاروخياً من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية"، مضيفةً أنّ التشويش الذي ظهر على الصورة في الفيديو "كان مقصوداً".

وأوضحت المصادر أنّ فيديو الإعلام الحربي يُظهر "سيطرة استخبارية كاملة" على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنّ توقيت نشر الإعلام الحربي هذا الفيديو "يحمل رسالة سياسية لا إعلامية وعسكرية فحسب".

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