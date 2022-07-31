أبو عبيدة: أحد أماكن أسر الجنديين الإسرائيليين تعرض لقصف خلال العدوان الأخير



وجاءت تصريحات أبو عبيدة في الذكرى الثامنة للعدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين إسرائيليين آنذاك.



وقال أبو عبيدة في تصريح عبر (تليجرام): "قيادة القسام سمحت بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة (سيف القدس) العام الماضي لقصفٍ إسرائيلي".





وأضاف: أن القصف أدّى إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام من وحدة الظل، وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين.



وأعلن أبو عبيدة تحفظ كتائب القسام بشأن الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، مضيفا: "سنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".

رام الله - دنيا الوطنكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، عن استشهاد أحد كتائب القسام، في قصف تعرض له عدوان عام 2021، أثناء مهمة حراسة أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.