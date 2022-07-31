شؤون فلسطينية

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة

أبو بكر يُهنىء الأسرى والمحررين الذين تجاوز ذويهم امتحان الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أجمل التهاني والتبريكات للأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، الذين تمكن ذويهم من اجتياز امتحان الثانوية العامة للعام2022 .

وقال اللواء أبو بكر " إن هذا النجاح والتفوق لأبناء وأشقاء وشقيقات الأسرى والأسرى المحررين، يأتي في سياق التحدي والصمود، والتصميم والإصرار على خلق الفرح وإدخاله لبيوت المناضلين رغماً عن هذا الاحتلال وسياساته اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق أبناء شعبنا ".

وأكد اللواء أبو بكر أن كل فرحة في كل بيت أسير أو محرر، هي فرحة لنا جميعاً، وأن هذا التفوق رسالة للمجتمع الدولي بأسره بأننا شعب نحب الحياة، وسنسعى لها ما استطعنا سبيلا.

وتمنى اللواء أبو بكر حياة جامعية موفقة لكافة أبناء وأشقاء وشقيقات الأسرى والمحررين، وأن يحققوا ما يتمنوه لمستقبلهم، وأن يجتمعوا قريباً بأحبابهم محررين من هذه السجون الظالمة.

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