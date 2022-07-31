جبارين: نجاح أبناء الشهداء والأسرى دليل أنهم خيرمن يمثل شعبنا

رام الله - دنيا الوطنبارك مسئول مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، لأبناء شعبنا التفوق والنجاح في الثانوية العامة رغم الصعاب والتحديات.وأكد جبارين على أن نجاح أبناء الشهداء والأسرى دليل أنهم خير من يمثل الشعب الفلسطيني رغم غياب الوالد.وقال إن الشعب الفلسطيني يثبت أنه على قدر المسئولية في هذه الأرض المحتلة، وهو من أقل الشعوب أميةً وهذا دليل تميز.وأضاف: "الأسير يشعر بفرح شديد لحظة نجاح أحد أبنائه، رغم لوعة البعاد عنهم".وهنأت حركة حماس الطلبة في كل فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة لهذا العام، سائلة الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على التخصّصات العلمية المرجّوة والتفوّق فيها، خدمة لشعبنا ووطننا.وتقدمت بالشكر لأهاليهم الذين كانوا خير سند وداعم لهم في تحقيق هذا الإنجاز، وإلى كل الكادر التدريسي، والمؤسسات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم على جهودهم المميّزة، في سبيل إنجاح العملية التعليمية في فلسطين، على الرّغم من تصعيد الاحتلال عدوانه وانتهاكاته التي تستهدف الأرض والشعب والمقدسات.وجددت حركة حماس تأكيدها أن التحصيل العلمي والتنافس فيه، هو سلاح شعبنا في معركته المستمرة من أجل المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، والتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.