الرباط: اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالم











رام الله - دنيا الوطناختتمت أعمال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالمة للعام 2022، والذي عقد في كلية القانون والعلوم الاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.جاء ذلك في الفترة 24-30/07/2022، بعنوان "تنفيذ وتعزيز مبادئ الحكامة الفعالة حتى لا يترك أحد / مكان في الخلف" بتنظيم من الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية (IASIA)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) إفريقيا، والأكاديمية الإفريقية للحكم المحلي (ALGA).وشاركت دولة فلسطين بفعالية في أعمال المؤتمر الدولي بوفد ترأسه الوزير موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين / رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بصفته نائب رئيس الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASIA عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومشاركين من عدد من المؤسسات والوزارات الفلسطينية. وجمع المؤتمر الذي انعقد على مدار الأسبوع وزراء وخبراء وممارسين وصناع سياسات وأكاديميين لمناقشة دور الإدارة العامة في تنفيذ وتعزيز مبادئ الحكامة الفعّالة، ورسم السياسات العامة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحوى على 10 مجموعات عمل، وجلسات متحدثين رئيسيين، وجلسات لجان موازية بمشاركة (300) ورقة بحثية من أكثر من (50) دولة.كما حقق ديوان الموظفين العام انجازاً جديداً بانتخاب رئيسه موسى أبو زيد بأعلى الأصوات عضواً في مجلس إدارة الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم للدورة الجديدة القادمة (2022-2025)، حيث تضم الرابطة بعضويتها أكثر من 250 مؤسسة وجامعة إدارية مرموقة من دول العالم، وقد جرت العملية الانتخابية بالاقتراع السري لأعضاء الجمعية العامة بحضور وإشراف المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS.وتأتي أهمية الرابطة الدولية IASIA كونها تضم منظمات دولية تركز اهتماماتها وأنشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، وقد تأسست عام 1961 في مدينة لشبونة في البرتغال، وتضم اول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.وفي كلمته أمام مجلس إدارة الرابطة الدولية، أكد أبو زيد أن فلسطين على استعداد لتقديم الخبرة للدول التي تواجه تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نتيجة ما تمر فيه من ظروف صعبة، لأننا نسعى ان لا يكون احد خلفنا وحده في هذا العالم. شاكراً رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في ختام أعماله على الجهود العميقة التي بذلت في ظل ظروف عمل صعبة فرضتها جائحة كورونا خلال فترة المجلس (2019-2022)، مؤكداً على أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الرابطة الدولية على الصعيد الدولي في تطوير المنظومة الإدارية الدولية، وكونها منصة تعزز ثقافة مشاركة وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول بدلاً من احتكارها، مشدداً على أن دولة فلسطين تملك ذخراً لا ينضب من الطاقات البشرية في كافة المجالات التي تمكننا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأسرة الدولية جمعاء، وعلى استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات إلى كافة دول العالم بشكل فعّال مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الإدارية الشاملة.وأكد مقررو المؤتمر الدولي في الجلسات الختامية على الدور الرائد الذي تلعبه دولة فلسطين في تطوير المنظومة الإدارية، مشيدين بدور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في تحقيق التنمية الإدارية الشاملة داعين الجميع لاقتناص الفرص وتعزيز الاستفادة من مرافقها والبرامج والخدمات التي تقدمها. كذلك تمت الإشادة بالمؤتمر الدولي للرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في العام 2017 والذي نظمه ديوان الموظفين العام في رام الله، والدعوة لعقد مؤتمر دولي قادم في القيادة في فلسطين.