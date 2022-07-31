الرباط: أبو زيد يلتقي سفراء جامعة محمد الخامس









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس ديوان الموظفين العام رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد مع السفراء الشباب في جامعة محمد الخامس في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.وذلك بحضور السيدة احسان المنصوري – مستشارة رئيس الجامعة للشؤون الطلابية ومديرة قطب الحياة الطلابية، والسيدة صوفيا سعد - منسقة الحياة الطلابية في جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، خلال المؤتمر الدولي للمدارس والمعاهد الإدارية حول العالم IASIA.وعبّر أبو زيد عن شكره وتقديره للسفراء الشباب على جهودهم المبذولة في المساعدة في تقديم الدعم لإنجاح المؤتمر الدولي للرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASAI الذي يعقد في حرم الجامعة وتطوعهم في الأعمال التي تقوم بها الجامعة، مؤكداً على دور الشباب الفاعل في النهوض في المجتمعات، وهي تجربة ثمينة تستحق النظر والتقدير.وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا أبو زيد السفراء الشباب على مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كون العالم يتغير بطريقة مذهلة ودراماتيكية وكل ما يحدث سينعكس على حياتنا جميعاً وطبيعة الأدوار والمهام التي تقوم بها الشركات والافراد، ويتوجب على الجميع أن يواكب هذه التطورات وان لا يكون أحد خارج خانة الفعل، ومن المهم عليكم كسفراء شباب عندما يبدأ التسجيل للطلاب الجدد في الجامعات مساعدتهم في توجيههم في اختيار تخصصاتهم لاختيار تخصصات تلبي احتياجات المستقبل وسوق العمل وتلبي المستجدات التي تحصل في هذا المجال.كذلك، فإن بكل واحد فيكم ما يميزه وما يعكس شخصيته، وهذه التجربة ستعطيكم الخبرة والمهارة وتصقل شخصياتكم وتضيف لها قيمة إضافية. بدوره رحبت السيدة المنصوري بالوزير أبو زيد والوفد المرافق معه، معبرة عن عميق سعادتها وشكرها لاهتمامه بالسفراء الشباب وكلماته القيمة لهم.